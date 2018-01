Šokující video z Ostravy: Žena na nákupech zbila dítě botou

"Jestli někdo ví, kdo to je, tak mi dejte vědět, a můžu to poslat někam na sociálku. Nebo je tohle v Ostravě normální výchova dětí? Sdílejte!!! Třeba se to někam dostane!" napsal Michal k videu.

Záběry, které natočil, jsou při nejmenším znepokojivé. Žena na videu se evidentně snaží obout a obléknout svou dceru. Nejprve ji uhodí přes nohu a dívka začne kňourat.

Poté žena naštvaně vstane a botou uhodí holčičku do obličeje. Dívenka začne vřískat a plakat. Na videu je také slyšet, jak se u scény pozastavilo několik lidí, především jiná matka s kočárkem, která ženě okamžitě začne vulgárně nadávat a vyhrožovat, že na ni zavolá sociálku.

"Tak volej, co jako," odpovídá jí na to agresivní matka a dodává, že jí takové jednání připadá normální. Ženy si ještě vymění pár nadávek, zatímco agresorka holčičku obléká.

"Hlavně, že vybíráme peníze na děti v Africe a u nás děti dostávají botou přes hubu," vyjádřil své znechucení autor videa, které po internetu koluje upravené - je na něm několikrát zopakovaný úder botou do hlavy dítěte.

"Bohužel už přes 3 roky nežiju v Česku a právě letím zpět do UK, takže nemám možnost video předat policii. Jestli někdo ví, jak v této situaci s daným videem naložit, tak mi napište a já vám pošlu originální verzi s časem a místem, kdy byla pořízena," uvedl dále.

Video má téměř 700 sdílení a nespočet reakcí v komentářích. Drtivá většina lidí, agresivní jednání odsoudila. Uvádějí, že matku z videa nahlásí policii a úřadům. Řada z nich tak již patrně učinila.

"Tak to je masakr, hnus, já bych jí dala, je mi z toho na blití," zní jeden z komentářů. "Též je mi na blití, určitě bych nepřihlížela, a druhou botou bych ji jebla po té tlamě," stojí v dalším.

Někteří komentující ženu na videu dokonce poznali a pustili se do ní v komentářích na jejím facebookovém profilu. Nadávky se mísí s výhružkami sociálkou a policií. "Doufám, že tě někdo udá na příslušné úřady za tohle," napsala jí do komentářů Petra. "Už to tam mají, paní je prý známá firma," odpověděla na komentář Natálie.

"Prostřednictvím sociálních sítí jsme obdrželi toto video, v nejbližší době provedeme identifikaci osob a jejich výslech. Podle toho budeme nadále postupovat. V tuto chvíli není možné vyvozovat žádné závěry," uvedla k celé věci mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková.

Redakce kontaktovala přes sociální sítě i ženu z nahrávky. K incidentu se ale nevyjádřila.

