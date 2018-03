VIDEO: Další obří požár v Rusku! Z paneláku evaukovali na 200 lidí

Plameny spolykaly celou střechu a vrchní část panelového domu ve městě Grozny. Zcela zničená je plocha o rozloze asi 200 metrů čtverečních. Podle předběžných zpráv se nikdo nezranil, budovu ale musely opustit na dvě stovky lidí. Hasiči evakuovali i návštěvníky nedalekého obchodního centra, informuje rt.com.

#BREAKING: Emergency Crews are responding to a large fire at a residential block in Grozny, Russia. (Video: @adagamov) pic.twitter.com/h1uszCQPQ4