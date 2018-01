VIDEO: Klause uvěznila v Tyrolsku sněhová kalamita! Tohle vzkazuje

"Namísto klidného nedělního odjezdu do Prahy sněhová kalamita, lavinový stupeň č. 5 (na stupnici 1-5) a všechny cesty až do odvolání uzavřené. Prezident Klaus je tak poprvé na dovolené, i když nedobrovolně. Nezbývá, než jít na obstler," stojí u videa, které na sociální sítě vložil Institut Václava Klause.

Mimořádná situace, lavinová hrozba ani zrušená cesta do Česka ale Klause nijak zvlášť netrápily. "Já myslím, že je to obrovské vítězství, že příroda pomohla... že se do té Prahy naštěstí vůbec nedá dojet," řekl Klaus na videu. "Škoda, že u nás taky takhle nenasněží, třeba by se řadě lidí rozbřesklo před volbami," dodal.

Klaus se po prvním kole prezidentských voleb nijak netajil tím, že jeho favoritem je současná hlava státu - Miloš Zeman. Jak řekl novinářům, Drahoš podle něj "nemá na Hrad nárok".

Klaus se nachází v blízkosti města Kühtai. Situace v Tyrolsku je nejzávažnější za posledních 19 let. Laviny hrozí nejen v lyžařském středisku Ischgl, ale i na dalších místech v Rakousku, Francii, Švýcarsku ale i Itálii. Více informací najdete zde.

