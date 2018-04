VIDEO: Ohromný tanker najel v Bosporu přímo do budovy

Celý incident se odehrál v sobotu kolem 3. hodiny odpoledne, uvádí portál RT. Ohromný tanker Vitaspirit vjížděl do Bosporu z Černého moře, kvůli technické závadě ale posádka přišla o možnost jakkoliv loď ovládat.

Posádka 225 metrové lodě ještě ve snaze alespoň trochu zpomalit vyhodila kotvu, i přesto ale těžké plavidlo dál pokračovalo v kurzu přímo na ikonickou dřevěnou stavbu z roku 1861, ve které byli lidé.

Na místo okamžitě vyrazilo několik záchranných lodí, provoz byl v Bosporu krátce přerušen až do chvílle, kdy byla poškozená loď odtažena.

Nikomu se během incidentu naštěstí nic nestalo, Podle úřadů nedošlo k žádnému ohrožení flóry a fauny.

Tanker crashing into a waterfront mansion on the #Bosphorus. pic.twitter.com/9VJq8umsvI