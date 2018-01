VIDEO: Pašeračka Tereza poslala od soudu vzkaz. Co řekla?

Tereza H. stále zůstává v pákistánském vězení. V tradičním oděvu se dnes dostavila k soudu, aby si vyslechla, co s ní bude. Dozvěděla se však pouze, že si bude muset počkat dva týdny na další proces. Do Česka pak poslala vzkaz.

"Počkejte na mě a zkuste mi pomoci. Je to zdlouhavý proces," snažila se Tereza na videu říct lámanou angličtinou.

Tereza, kterou pákistánská média označují jako modelku, si v klidu vyslechla rozhodnutí soudu. Ten ji poslal zpátky do vězení, kde setrvá do příštího stání. To by mělo být za dva týdny.

Podle Terezina právníka Jawada Zafara je příliš brzy na to, aby se dalo spekulovat o délce jejího trestu. Doplnil, že vyšetřování by mělo skončit za dva či tři týdny. Poté začne klasické hlavní líčení s výslechy svědků a dalšími důkazy. Po verdiktu Tereza poputuje do zdejšího vězení, kde si odpyká uložený trest.



Tradičně si za pašování drog v Pákistánu odsedíte kolem deseti let ve vězení, pokud tedy pašujete méně než 10 kilogramů drog. Pokud pašujete víc, můžete dostat až trest smrti nebo doživotí.

Tereza H. poslala vzkaz rodině:

Tereza však převážela "pouze" devět kilo heroinu. S touto náloží v kufru ji chytli na letišti v Láhauru 10. ledna. Od té doby je držena ve vězení a podle jejího právníka se zatím ani nedá hovořit o jejím převozu do Čech, jak uvedl pro Daily Pakistan.

Tereza zemi měla navštívit i několikrát v minulosti a některé zahraniční zdroje dokonce hovoří o organizovaném zločinu. U soudu byla přítomna i zástupkyně českého velvyslance. Terezu poté převezli do věznice Kot Lakhpat.