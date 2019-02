VIDEO: Patrik (15) praštil ženu, až upadla! Šokující reakce matky

Záběry brutálního napadení se začaly po sociálních sítích na Slovensku šířit tento týden. Video zachycuje konflikt mezi starší ženou a chlapcem, kterým je podle portálu pluska.sk 15letý Patrik z Popradu. Od úterka nahrávku vyšetřuje také slovenská policie.

Na videu je slyšet, jak se žena mladíka ptá na věk jeho matky. "Kolik je tvojí mámě, že jsi mě praštil?" zní otázka. "Deset! A co tobě, ty čarodějnice?" odpovídá teenager drze. Vzápětí seniorku udeří přímo do obličeje. Tím ji srazí na zem, kde žena zůstane ležet.

Video podle policistů pochází ze začátku prosince. Chlapec ženu napadl kolem půl desáté večer v Partizánské ulici v Popradě. "Ztotožnili, vypátrali a vyslechli jsme podezřelého chlapce a taktéž napadenou ženu," citoval portál policejního mluvčího Daniela Džobanika.





Video, které zachycuje napadení ženy:

Mladíka policie vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Není to poprvé, kdy byl chlapec agresivní. Portál pluska.sk zveřejnil další videa, které dokazují jeho brutalitu. Na jednom z nich například háže stolem a židlí přes celou učebnu základní školy.

V současnosti chlapec studuje střední hotelovou školu v Horním Smokovci, kde údajně zatím žádné potíže neměl. "My s ním nemáme žádné problémy týkající se jeho chování," uvedl ředitel školy Peter Slančo. O případu ale ví a policisté by ho měli informovat o výsledku vyšetřování.

Podle chlapcovy matky je ale všechno jinak, než se na první pohled zdá. "Nechválím ho, ale zatím to vypadá tak, že byl vyprovokovaný. Paní, která byla napadena, byla prý bezdomovkyně. Netuším, nebyla jsem tam, nechci, aby to vyznělo, že se ho zastávám. Řeším to s policií," řekla portálu.