VIDEO: Policista se brání pěti útočníkům v newyorském metru

Newyorčané ho oslavují jako hrdinu, video, na kterém se jediný policista postaví nejméně pěti zdrogovaným a opilým bezdomovcům, kteří měli obtěžovat pasažérku metra, obletělo nejen USA.

"Tohle je to, čemu musí denně čelit muži a ženy v uniformě. Čelit nebezpečí nehledě na to, jaký je to typ, ale ujistit se, že lidé, kterým sloužíme jsou v bezpečí. Skvělá práce od našeho člena, který ukázal sebeovládání a statečnost," zveřejnila newyorská policie společně s videem.

Policista na záběrech pacifikuje gang bezdomovců, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Po několika úderech jeden z útočníků spadne přímo do kolejiště.

This is what the men and women in uniform sign up to do each day. Face the danger, no matter what type just to make sure people we serve are protected. Great work done by our proud member who showed restraint and bravery.