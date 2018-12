Petardy za pár korun zničí citron i plechovku! Prodají je i dětem

Redaktoři TN.cz se vydali nakoupit hned několik petard a dělobuchů, od těch malých a relativně běžných, až po ty nejsilnější, které se ještě mohou prodávat amatérům, ale už mají pořádnou sílu. Většina petard neměla problém s ovocem, ty trochu silnější pak dokázaly roztrhat i plechovku. S prsty by tak neměly nejmenší problém.

Jak to funguje s kvalitou a prodejem zábavní pyrotechniky v Česku, se podívejte zde.

Dostanou se petardy do rukou dětem? Prodají jim je v obchodě?



Ve stánkovém prodeji mohou být prodávané pouze předměty nejnižšího stupně nebezpečnosti, tedy třídy I. Patří sem prskavky, pistolové kapsle, třaskavé proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky nebo bouchací kuličky. Tyto věci mohou být prodávané i osobám mladším 18 let.



Co už ale děti a mladiství u autorizovaných prodejců nekoupí, jsou pyrotechnické předměty II. třídy. Tam už patří klasické amatérské ohňostroje nebo třeba právě petardy. Mnoho obchodníků ale toto nařízení ignoruje a prodává petardy i dětem, které s nimi neumí zacházet bezpečně a zranění je pak na světě.



Existuje i pyrotechnika III. třídy, ta už je ale určený skutečným odborníkům, kteří mají kvalifikaci odpalovače ohňostrojů. Prodavač musí vždy při prodeji těchto výrobků zkontrolovat, že na ně má kupující oprávnění.



Pravidla pro zacházení s petardami zveřejnila i Policie ČR:



- nikdy nekupujte petardy ani jiné třaskaviny u pochybných prodejců



- výrobek musí být označený certifikátem státní zkušebny, klasifikační třídou, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj o době použitelnosti



- vždy dodržujte návod uvedený v českém jazyce



- před použitím nesmí být pyrotechnika navlhlá ani jinak na první pohled závadná



- ihned po zapálení odběhněte do vzdálenosti alespoň 15-25 metrů od vybuchujícího předmětu v závislosti na jeho síle



- co nevybuchne, nechte být alespoň 15 minut bez povšimnutí a k předmětu se nepřibližujte!



- nevyrábějte vlastní pyrotechniku, nikdy nevíte, jak se finální produkt bude chovat!



- vždy se o použití ještě poraďte s autorizovaným prodejcem

Nezapomeňte také na dostatečný prostor kolem vybuchující petardy, aby nemohla zasáhnout nejen vás a lidi okolo, ale aby nepoškodila ani majetek nebo nevybouchla třeba u silnice. Pozor také na přítomnost mazlíčků a dalších zvířat, kteří nejen že výbuch nesnáší dobře, ale mohou také vběhnout do místa výbuchu.



V žádném případě nedávejte petardy vybuchnout do zavřených předmětů, obzvláště pak do těch skleněných nebo kovových. Střepiny z vybuchujících předmětů by vás při neopatrném zacházení mohly vážně poranit!