VIDEO: První vystoupení Ládi ze SuperStar! Tleskaly mu tisíce lidí

Láďa se svou chytlavou písní Pošta vystoupil jako host na úterním koncertu Leoše Mareše v O2 Aréně. Přestože s vystupováním před lidmi moc zkušeností nemá, nenechal se vystrašit tím, že jej poslouchá 18 tisíc lidí a zaplněnou arénu dostal do varu.

reklama

A za první koncert mu Leoš Mareš přinesl první honorář, na 100 tisíc korun! "Máš 100 tisíc za dvě minuty, to už máš jako já," vtipkoval Leoš Mareš. "Nevím, co na to říct. Snad jen, že moc děkuju!" řekl vděčný Láďa.

Diváky SuperStar zaujal jeho příběh. Láďa žije s maminkou, která je kvůli dětské mozkové obrně částečně ochrnutá. Když hrozilo, že jej kvůli nevhodnému bydlení umístí do dětského domova, sehnal Láďa pro sebe a maminku nový byt, kde ale i tak žil ve velmi těžkých podmínkách.

Diváci mu prostřednictvím Nadace Nova poslali téměř milion korun. "Úplně mě to zaskočilo. Nečekal jsem, že je tolik dobrých lidí," přiznal Laci. Díky příspěvku se s maminkou mohou stěhovat do lepších podmínek.

Láďa sice do semifinále nepostoupil, sportovně ale přiznal, že píseň Get Lucky od Daft Punk už byla nad jeho síly. "Je to skvělý pocit, být mezi nejlepšími 40 zpěváky v Česku a na Slovensku. Po tomto vystoupení si ale myslím, že jsem tu už dávno neměl co dělat," prohlásil po duelu.

Podívejte se na druhý hit Ládi ze SuperStar:

Další díl SuperStar můžete sledovat v neděli ve 20:25 na Nově! Předchozí díl si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.