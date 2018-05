VIDEO: Psí hrdina zachránil svého kamaráda před utopením

Skutečně dobří přátelé si pomáhají a vzájemně se chrání. A neplatí to jen mezi lidmi. Dokazuje to i video z bezpečnostní kamery v Arizoně, kde se málem utopil jeden z dvojice psů. Druhý ale nezaváhal a pro svého kamaráda skočil. Dost možná mu tak zachránil život.

Video z bezpečnostní kamery zveřejnila Laurie Sorsen Becerraová na Facebooku, záběry ze záchrany brzy obletěly svět.

Na videu je vidět, jak se Smokey snaží dostat z bazénu, stěží drží hlavu nad hladinou. Majitelka k videu zveřejnila, že nikdy nebyl dobrý plavec.

Na pomoc mu přispěchal jeho parťák Remus, který zpočátku nevěděl, co dělat, snažil se svému kamarádovi pomoc, nakonec neváhal a skočil do bazénu, aby Smokeyho podepřel a dostal do bezpečí.

"Remus je možná šílené štěně, má ale srdce ze zlata. Můj hrdina," uveřejnila Becerraová.

Podle ní byl její partner Jay před nehodou se psy v domě, normálně bez dozoru k zvířata bazénu nesmí, museli se ale dostat do zahrady přes plot.