VIDEO: Psychopat strčil ženu pod kola metra! Přežila jen zázrakem

Obrovské štěstí měla žena, kterou v brazilském Sao Paulu strčil pod kola přijíždějícího metra jiný cestující. Jako zázrakem přežila a co víc - měla jen zlomenou ruku! Muže zatkla policie, podle níž trpí psychickými problémy.

Děsivý okamžik zachytily bezpečnostní kamery ve stanici metra Conception ve čtvrtek odpoledne. Na záběrech je vidět, jak muž zezadu přijde k čekající cestující a postrčí ji do kolejí přímo před přijíždějící vlak.

Žena zmizí pod koly metra, zatímco útočník se po chvíli otočí ke kolejišti zády a v poklidu odchází. Utéct se mu ale nepovede, zadrží ho další šokovaní cestující. Informuje o tom i portál Daily Mail.

Zaměstnanci metra okamžitě vypnuli proud a zastavili provoz na lince. Ženu vytáhli přivolaní záchranáři živou. Utrpěla lehčí zranění - zlomenou ruku, oděrky a modřiny. "Přežila, protože spadla do mezery mezi kolejnicemi a nedostala se do kontaktu s elektrickým vedením. Vlak do ní nenarazil," uvedl mluvčí metra.

I přesto musela žena do nemocnice a zůstává v šoku. Brazilským novinářům měla popsat, že viděla, jak se nad ní míhají vagony. Útočníka zatkli policisté, podle nichž trpí psychickými problémy. Oběť si údajně vybral náhodně, pod kola vlaku by strčil kohokoliv.