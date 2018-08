VIDEO: Řidič vjel na přejezd, i když blikala výstražná světla!

Řidič vyjíždí ze zatáčky a proti sobě vidí linkový autobus, který jede přes přejezd na němž blikají červená výstražná světla. "Projel, aniž by zastavil, přibrzdil, nic. Já když jsem vyjel z té zatáčky, tak jasně ta světla blikala" popsal autor videozáznamu Jaroslav Hampl.

A tohle je pohled řidiče autobusu. Řidičem je už 50 let. Za 16 let u dopravních podniků najel tři miliony kilometrů bez nehody.

"Jak jsem jel do té zatáčky, teď to tam je ještě zarostlý, tak mi blikala bílá. A tam kdybych to zašlápl, tak bych ty tři lidi rozmazal o okno. Bezpečnější bylo to v tu chvíli ještě přejet," vysvětlil řidič autobusu.

"Do současné doby jsme na něj neevidovali žádný přestupek, jen pochvaly," potvrdila mluvčí Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou Martina Poršová.

Podle experta má ale každý řidič jet tak, aby zastavit stihl. "Zákon vlastně nezná tu mezidobu, co udělat v době, kdy začnou blikat ta červená světla a řidič je bezprostředně před přejezdem. Z logiky věci to tak vyplyne, že bude asi lepší to přejet, než zastavit na přejezdu, řadit zpátečku, couvat někam, kde už můžou být další auta," vysvětlil Roman Budský z týmu silniční bezpečnosti ČR.

Řidiči teď hrozí 5000 pokuta, připsání sednu bodů a zákaz řízení od jednoho do šesti měsíců. Pokud to půjde k soudu, bude se řidič autobusu bránit, jak to jen půjde.

Totéž se dnes odehrálo za zády, kdy se reportér TV Nova připravoval mluvit na kameru. Přijel řidič, který také málem projel na červenou. Nakonec si to rozmyslel a vycouval. Podle informací TV NOVA vedení dopravního podniku řidiče potrestá patrně vytýkacím dopisem.