Takhle přistálo letadlo a sjelo z dráhy! VIDEO přímo z paluby

Až do tří hodin ráno vyprošťovali hasiči letadlo, které sjelo na pardubickém letišti z přistávací dráhy. Provoz už byl obnoven, vyšetřování ale dále pokračuje. Příčinou nehody může být mokrá dráha, případně pozdní přistání.

"V průběhu noci dorazil do Pardubic vyproštovací tým a okolo třetí hodiny ráno již bylo letadlo zaparkované na stojánce letiště," informovalo ve čtvrtek ráno pardubické letiště na svém webu. Letiště už se otevřelo a žádný ze čtyř čtvrtečních letů by neměl být ovlivněn.

Přesná příčina nehody zatím není známá. Podle prvotního ohledání nejevilo letadlo žádné známky poškození a mělo by být v pořádku i po technické stránce. I přesto ho musí ještě jednou odborníci prozkoumat. Vyšetřování může trvat i několik týdnů.

"Vzhledem k tomu, že provozovatelem letadla je americká letecká společnost a posádka je rovněž americká, primárně bude událost šetřena americkým leteckým úřadem," uvedla mluvčí letecké společnosti Travel Service Vladimíra Dufková.

Přistání natočila z okýnka jedna z cestujících. Na záběrech je vidět tvrdší dosednutí letadla a následné brzdění. Stroj podle svědků skončil asi tři metry za koncem přistávací dráhy. Nikdo ze 168 pasažérů se naštěstí nezranil.

O příčině zatím můžeme jen spekulovat. Jedním z faktorů mohlo být i to, že přistávací dráha byla mokrá a kluzká, v Pardubicích ve středu vydatně pršelo. Objevila se také teorie, že piloti s letadlem dosedli na dráhu pozdě a pak i kvůli mokré dráze nedokázali těžký stroj ubrzdit.

Cestující, kteří mířili z Pardubic do Heraklionu na Krétě, přepravily autobusy do Prahy. Odtud ještě v noci odletěli do své dovolenkové destinace.