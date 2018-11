Sjel řidič s autobusem z mostu schválně? Analýza to naznačuje

Děsivá tragédie se stala ve městě městě Čchung-čching na jihozápadě Číny. "Osmačtyřicetiletá žena se naštvala, že řidič přejel její zastávku," uvedla čínská policie podle státních novin China Daily reports. Rozzuřilo ji to tak, že uhodila muže svým mobilem a pak jej začala fackovat.

Následně řidič proráží zábradlí a vůz i se všemi cestujícími padá z padesátimetrové výšky do řeky Jang-c’-ťiang. Z videa je však jasně patrné, že řidič autobusu volant nestrhl kvůli nějakému útoku ženy, ale až několik momentů poté. Podle webu CNN řidič situaci nezvládl a zpanikařil.

Ze záznamu to vypadá, že žena ho k tomu svým chováním nepřiměla. Manévr, který nasměroval auztobus z mostu, udělal řidič bez zjevné příčiny. Můžeme se jen dohadovat, jestli řidič autobusu v tu chvíli skutečně nevěděl, co dělá, nebo volant strhl vědomě.

Anketa Sjel podle vás řidič z mostu schválně? Ne, to by neudělal 7 15 hlasů Ano, vypadá to tak 26 54 hlasů Mohou za to oba dva 67 140 hlasů Hlasovalo 209 lidí.

Úřady obvinily dvaačtyřicetiletého řidiče, že nedodržel řádné bezpečnostní postupy. Vyloučily však jakákoliv duševní onemocnění. Autobus prý neměl ani žádné mechanické závady. Čínská policie však po důkladném prozkoumání dospěla k závěru, že vina je na obou stranách. Jak cestující žena, tak řidič porušili zákony, které vážně ohrožují veřejnou bezpečnost, uvedl web CNN.

A podobného názoru byli po zhlédnutí videa i diskutující na sociálních sítích. "Ale ona ho k tomu nepřinutila! Ten řidič strhl volant úplně sám!" napsal do redakce čtenář TN.cz.

A k jeho názoru se přiklání i jiní. "Vždyť to vypadá, jako by si řekl: "Kašlu na to!", a volant strhnul záměrně," nemůže pochopit okolnosti nehody další z diskutujících na stránkách zpravodajství BBC.

Další se zase podivuje nad výrazem čínského řidiče. "Nevidím, že by byl jakkoliv v panice," upozorňuje a velká část ostatních diskutujících mu dává za pravdu. "Působí to na mě jako sebevražda v afektovém záblesku trucu," zní další z komentářů. A dost lidí s teorií souhlasí. Poukazují i na fakt, že řidič autobusu držel v době nehody volant pevně v rukou.

Na záchranné akci po nehodě čínského autobusu pracovalo několik týmů potápěčů a desítky lodí a jeřábů. Autobus se podařilo dostat z řeky až po několika dnech, ležel více než 70 metrů hluboko pod vodou. Není známo, že by se podařilo někoho zachránit.