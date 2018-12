Nejoblíbenější věcí u dětí je mobilní telefon. Zjistili to statistici v rámci takzvaného mini-sčítání, do kterého se zapojilo přes 26 tisíc žáků základních škol. Děti měly do dotazníku uvést jednu nadpřirozenou schopnost, kterou by chtěly mít. Nejvíce by jich chtělo umět cestovat časem nebo být nesmrtelný.