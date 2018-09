VÍKEND: Freestyle motokros a bratři Podmolovi

Podařilo se mu vše, čeho může freestyle motokrosař dosáhnout. Libor Podmol je mistrem světa, vydělal slušné peníze, rostou mu dvě krásné děti a aby toho nebylo málo v jeho šlépějích jde i bratr Filip.

Freestyle motokross rozhodně není nic pro měkkoty! Několikametrová výška a nebezpečné skoky jsou nedílnou součástí a z toho se i zkušeným jezdcům mnohdy zamotá hlava a končí to ošklivými pády, často ještě hůř. V tomhle sportu ale nejde jen o dobrou fyzičku nebo talent. Oba bráchové se shodují, že nejdůležitější je vaše mysl.



Život freestyle motocrossařů tedy nejsou jen bezstarostný život, nablýskané párty a spousta peněz. Co všechno museli slavní bratři obětovat při cestě na vrchol? A co je trápí, když se zrovna nesmějí do kamer? To vyrazila zjistit Bára Šimková.

