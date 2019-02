Olympijský vítěz z Nagana trénoval v Tibetu malé hokejisty

Bývalý nejlepší hokejový brankář světa vyrazil do Himaláje podpořit malé kluky v budování hokejového týmu a dost možná i hledat své nástupce v NHL.

Nejslavnější hokejový gólman české historie Dominik Hašek si sice užívá sportovního důchodu, své zkušenosti ale předává dál.

Nedávno navštívil i se štábem televize Nova Malý Tibet, kde učil malé hokejisty brankářskému řemeslu. Podívejte se, jak probíhalo natáčení.

Reportáž vznikala několik měsíců a její závěr se dá shrnout do několika slov. Po letech se nám podařilo dostat Dominika Haška do brankářské výstroje. Bylo to ve výšce přes tři tisíce metrů nad mořem, v teplotě kolem minus 20 stupňů Celsia a navíc na druhé straně světa.

