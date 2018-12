VÍKEND: Hlavní veterinář pražské zoologické zahrady

Teď Vám představíme člověka, který se vlastně nikdy nezastaví. Není to přitom vrcholový bankéř ani pilot. Lucie Pazderková si usmyslela, že zpracuje reportáž o hlavním veterináři pražské zoologické zahrady.

To ale netušila, že nemá ani minutu, a že se opravdu stará, léčí, operuje všechna zvířata v ZOO v podstatě bez přestávky. Natáčení trvalo dlouhé tři měsíce, ale stálo to za to. Přesvědčte se sami.

