VÍKEND: Nahlédnutí do světa wargamingu

Diskuze na téma, jak nejlépe trávit volný čas, nejspíš nemá řešení, možností jsou stovky a co člověk, to názor. Pokud se na milovníky her díváte skrz prsty, ukážeme vám teď pohled z jiného úhlu. Vezmeme vás do podzemí, do světa wargamingu.