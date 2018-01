VÍKEND: Nákup potravin ve virtuální realitě

Virtuální realita již dávno není jen výsadou hráčů počítačových her. Čím dál častěji se začíná objevovat i v oborech, kde byste ji vůbec nečekali. Na virtuální realitu do budoucna spoléhají například psychiatři, chirurgové nebo armáda. Podle odvážných odhadů budeme už za pár let ve virtuálním světě například nakupovat potraviny.