VÍKEND: Nosorožec Sudán má naději na potomky

Odborníci po celém světě věděli už několik let, že se poslední kusy nosorožce tuponosého severního nerozmnoží a vyhynou přirozenou cestou. A na to co přijde po Sudánovi se roky intenzivně připravovali.

Mezinárodní tým, který si dal za úkol přivést na svět prvního jedince vyhynulého druhu, funguje už řadu let. Kromě berlínské firmy specializující se na umělé oplodnění, jsou v něm ZOO v San Diegu, keňská rezervace Ol Pejeta a významné slovo v něm má i ZOO Dvůr Králové.

Sice není možné odhadnout, zda a kdy malý nosorožec spatří světlo světa. Nejdřív by to mohlo být do pěti let. Než se ale podaří vychovat celé stádo čítající stovky kusů, bude to nejspíš trvat několik století.