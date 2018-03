Když v keňské rezervaci utratili Súdána - posledního samce nosorožce bílého - padla i teoretická možnost, že by se tento vzácný savec rozmnožil přirozenou cestou. Jak na něj jeho chovatelé vzpomínají a co měl nejraději?

Súdán se narodil se v roce 1973 v jižním Súdánu, o dva roky později se ale přestěhoval do zoo ve Dvoře Králové. Odtud se v roce 2009 vrátil do Afriky, kde prožil poslední chvíle svého 45 let dlouhého života.