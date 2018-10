VÍKEND: Nebezpečné onemocnění rakovinou prsu u nás stoupá

19 nebo třeba 26 let. Věk ideální pro založení rodiny nebo začátek studia v zahraničí. Pro hrdinky naší reportáže Hanku nebo Katku to bylo období, kdy si sáhly na úplné dno.

U lékaře se dozvěděly nepříznivý osud - onemocněly rakovinou prsu. Rok co rok to slyší zhruba sedmi tisíc žen, dřív se to ale týkalo hlavně těch po přechodu.

Mezi nejmladší ženy s karcinomem prsu vyrazila Michaela Nová. A nestačila se divit. Zatímco se nepříjemná diagnóza týká stále mladších žen, jejich vyhlídky jsou daleko optimističtější. Dá se říct, že žijí životy, o kterých si ženy se stejnou diagnózou před dvaceti lety mohly tak akorát nechat zdát.

Více reportáží z magazínu Víkend najdete ZDE.