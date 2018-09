Viktorie šla na pedikúru rybičkami. Přišla o pět prstů!

Na tuhle dovolenou Victoria do konce života nezapomene. Vzpomínky to ale nebudou příliš veselé. Rozhodla se, že si nechá odstranit odumřelou kůži na nohou rybičkami, všechno se ale hrozivě zvrtlo. "Nenapadlo mě, že by to mohl být problém. Všechno vypadalo čistě, strašlivě jsem se ale zmínila," cituje Victorii Daily Mail.

Když jí bylo 17 let, museli jí amputovat část palce na pravé noze, protože chytila infekci po říznutí sklem. Netušila, že se jí něco podobného stane i teď. Nakazila se bakterií Shewanella, která se nejčastěji nachází ve vodě. 13 procent nakažených bakterie zabije.

Že si infekci z Thajska přivezla, zjistili lékaři až po dvou letech. Do té doby dívka trpěla nevolnostmi a horečkou. Jenže na léčbu už bylo pozdě, bakterie jí doslova sežrala celou kost u palce. Amputace byla nevyhnutelná.

Ani to ale infekci nezastavilo, v průběhu let se rozšířila i do dalších prstů. V listopadu 2017 jí amputovali poslední - malíček. Victorii hrozí, že v budoucnu přijde o celou pravou nohu. I přesto zůstává optimistka. "Vidím kolem sebe lidi, kteří mají daleko vážnější zranění nebo trpí závažnou chorobou. Myslím, že mám nakonec docela štěstí," řekla.