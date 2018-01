"Boxer" ze Zemanovy oslavy se chystá na policii. Tohle tam řekne

"Policie už mě kontaktovala, já to chápu, k chybě došlo na obou stranách a já tu svoji přijímám. Bylo na mě podáno trestní oznámení a já tomu budu čelit ještě tento týden," řekl TN.cz Karel Slezák, který na záběrech zaútočil na kameramana Idnesu.

Na podání vysvětlení nicméně Slezák zatím nebyl, ale prý už si s policisty domluvil termín na tento týden. "Je to přehnané, celá situace je nafouknutá," zlehčuje incident podnikatel a amatérský boxer.



Slezák navíc tvrdí, že na zveřejněných záběrech z pražského hotelu není všechno, situace prý do kritického bodu směřovala mnohem delší dobu - až několik desítek minut..



Přítomné novináře Slezák obviňuje z toho, že neměli moc co točit a tak se s vervou vrhli na publicistu Milana Rokytku, který na oslavě Zemanova vítězství zkolaboval a museli ho ošetřovat záchranáři.



"Každý rád přinese nějakou kořist do redakce, já to chápu. Ale v takovéto situaci by měl novinářský zájem jít stranou," přemítá Slezák, který sám sebe považuje také za žurnalistu.







Tvrdí, že přítomné novináře jen slušně prosil, aby netočili kolaps člověka. Pak ale prý Slezák podlehl napjaté situaci a vystartoval na kameramana.



Zopakoval, že zaútočil proto, že se sám cítil ohrožený. "Proběhlo mezi námi něco, co na kameru nezachytíte - pohledy, pohyby, řeč těla. Nejsem žádný rváč, ale tlouct se nenechám," ospravedlňuje výpad proti novináři Slezák, který se vzápětí pochlubil, že trénoval u legendárního boxera Rosti Osičky.



Na otázku, proč se raději nevěnoval kolabujícímu Rokytkovi než potyčce s kameramany, Slezák odpovídá, že prý neovládá první pomoc a tak by mu stejně nebyl k užitku. Nicméně ho celý incident prý mrzí.



