Vinné toulky se inspektorům TV NOVA líbily, dali stříbro!

Patří k místům, která se můžou chlubit rozmanitou přírodou, nevšední krajinou a úrodnou půdou. Zlátnoucí obilí a sluncem zalité vinohrady. A k vínu tu má pozitivní vztah snad každý.

Vítejte na Jižní Moravě, kterou zdobí nespočetně vinic a s nimi spojených vinných sklepů. Ty nejznámější jistě znáte - Mikulov, Pálava nebo třeba zámecký sklep ve Valticích. Což se ale podívat po okolních vesničkách a poznat to pravé kouzlo Slovácka? Vydat se sem můžete vlakem, na kole nebo po svých. Auto raději nechte doma.

Na vinný sklep narazíte na každém rohu. My jsme si pro vás dnes vybrali dva malé rodinné. Ty sice v katalozích jen tak nenajdete, ale o to větší kouzlo mají. A když už se vydáváme na jižní Moravu, tak na tu surovou a rovnou se chopíme prácena vinohradu!

A později za odměnu do prvního sklípku. Ale co by to bylo za toulky, kdybychom skončili hned v prvním sklepě. Vyrážíme jen o vesničku vedle.

Lidé sem jezdí za romantickou procházkou polní cestou, nebo třeba na cyklovýlet. Počátky pěstování vinné révy na Moravě se datují už od druhého století a trvají dodnes.

Možností, kam zamířit, je spousta. A finančně vás to ani s početnou rodinou nezrujnuje. Za noc zaplatíte kolem 400 korun za osobu. A sedmička vína je pak kolem 70 korun, což na jiných místech běžně zaplatíte za skleničku! A zážitky? K nezaplacení!

Smůlu mají asi jen rodiny s malými dětmi, proto dostal vinný sklípek "jen" stříbrnou medaili.