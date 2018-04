Víte, jak se žije ve vězení? Štáb Střepin se to vydal zjistit

Život za mřížemi je opředený mnoha mýty. Jak je to ale v českých vězeních doopravdy? To ukáže nedělní vězeňský speciál Střepin. Zavede nás do tajných zákoutí nejproslulejších věznic, přiblíží, jak se žije za mřížemi ženám i s dětmi, a nechá nás také strávit měsíc přímo v kůži odsouzeného ve vězení.