Jsem lepší, než byl Marek, kasal se Radim. Tohle mu vítěz vzkázal

"Dařilo se mi přesně to, co jsem chtěl. Až na ten závěr, který jsem promarnil. Byl jsem obrovský a nádherný stratég, ale nepovedlo se to. Nevadí. Stala se lidská chyba,“ komentoval své vyřazení Radim.

Pro toho soutěž skončila v okamžiku, kdy mu moderátor oznámil, že nedodržuje pravidla hry, a bude proto vyloučen. S některými soutěžícími se totiž Radim snažil jednat o tom, jak by se jim mohl finančně odměnit, kdyby mu dali ve finále hlas.

I když s ostudou soutěž opustil, je nadále přesvědčený, že jeho taktiky neměly chybu. Dokonce prohlásil, že je tisíckrát větší stratég než vítěz první řady Robinsonova ostrova - Marek. Ten jeho hru nechtěl příliš komentovat, do souboje s ním by se ale klidně pustil.

"To by se nejlépe ukázalo, kdybychom spolu byli v jedné sérii," řekl TN.cz s tím, že s Radimem by se klidně utkal. Jeho působení v reality show se mu hodnotilo těžko. "Jeho příběh nebyl ukončený ostatními hráči nebo jeho výhrou, takže můžeme jen spekulovat, jak by to vypadalo. Katka s Martinou říkaly, že by ho chtěly vyřadit. Je otázka jak a jestli by se jim to povedlo," prohlásil. "Jediný výsledek je ten, že se sám odstřelil, což není výsledek, který chtěli vidět diváci, ani on, ani jeho spoluhráči," dodal.

S vyřazením Radima ale Marek souhlasí, i když by mu ještě šance dal. "Radim sám řekl, že ví, že to byla chyba. Přeju mu, aby měl další šanci si zahrát a ukázat, že má na to dojít až do konce, protože nikdo nechce odejít takhle nešťastně. To chce, aby si to uzavřel sám u sebe a nemyslel na to, co by mohlo být a co by nemohlo," zakončil.