Vítězka Tváře řekla, co ji děsilo nejvíc. Prozradila i drsný zákaz

Finálové kolo show Tvoje tvář má známý hlas ovládla Badinková s písní Christiny Aguilery Say Something. I díky ní porazila své tři soupeře - Patrika Děrgela, Terezu Maškovou a Evu Burešovou. Jak na soutěž vzpomíná, řekla v pondělní Snídani s Novou.

"Bylo to krásný, celý jsem si to moc užila, nejen to vítězství, to byla jen třešinka na dortu. Užila jsem si celé tři měsíce brodění neznámem, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme. Bylo to velké dobrodružství, říkala jsem si, že se musím pochlapit a dát to," popsala herečka.

Ačkoli je tříměsíční kolotoč hodně náročný, pro ni to prý nebyla dřina, ale zábava. "Přinášelo mi to radost, proto jsem z toho ani nebyla unavená. Když jedno číslo skončilo, dodalo mi to energii na další. V lednu mi bude 40, tak jsem si říkala, že ještě něco musím zkusit, že ještě nejsem tak stará bába," smála se.

Nervózní zpočátku byla, všechno z ní ale spadlo po prvním vystoupení. "Zjistila jsem, že je to velké divadlo, které stejně všichni děláme. Člověk se musí naučit text, jen jindy na to máme dva měsíce, teď jsme na to měli pět šest dnů. Mozek začne fungovat úplně jinak, když ví, že na to má pár dní," vysvětlila.

Prozradila i to, z čeho měli všichni soutěžící největší strach. Samotné vystoupení to nebylo, paradoxně je děsilo, že by měli vyhrát. A důvod? Nechtělo se jim zpívat znovu písničku, se kterou vyhráli. "Protože jsme si mysleli, že jsme to zapomněli, po vystoupení to vypustíte," přiznala Badinková.

Horší než samotné vystoupení pro ni samotnou byly hodiny strávené v maskérském křesle. V něm seděli klidně pět hodin. Tím ale trápení neskončilo. Když na ně totiž maskéři nalepili kila silikonu, měli až do vystoupení zakázáno mluvit, aby jim maska nepopraskala.

Podle některých není náhoda, že vyhrála Badinková. Měla od začátku protekci u bývalé vítězky Bereniky Kohoutové, která zasedla i ve finálové poroty. Berenika v nejnovějším díle FaceNews přiznala, že ji do Tváře sama přemluvila.

Ve finálovém díle se řešilo také to, kdo Bereniku v příští řadě coby moderátorku nahradí. A také co si o tom ona sama myslí. Na její jasnou a rozezlenou odpověď se podívejte v celém díle FaceNews na Nova Plus!