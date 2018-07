Víza pro Vietnamce prý zařizuje mafie. Proto je Česko stoplo?

Česká vláda minulý týden pozastavila vydávání nových pracovních víz Vietnamcům. Důvodem může být právě i neprůhledné získávání víz. Navíc se prý u nás Vietnamci často zapojují do výroby drog. Mohou být tudíž bezpečnostním rizikem.

Dříve se žádosti o termín vydání víz podávaly elektronicky. Systém se ale prý kvůli činnosti organizovaných skupin tvářil jako stále zaplněný. Jedinou možností byl údajně úplatek.

"Za úplatek sedm, osm tisíc dolarů jim umožní, že se můžou na VISAPOINT objednat," říká čestný předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter.

Pokud žadatelé chtěli úplné vyřízení víz, platili podle informací televize Nova i dvojnásobek - více než 300 tisíc korun. V listopadu se přešlo z elektronických žádostí na telefonické. Ani tam se podle Česko-vietnamské společnosti běžní žadatelé nedovolají.

Ministerstvo zahraničí to ale odmítá - hovory prý vyřizují přímo v Praze pracovníci hovořící vietnamsky. "Veškeré tyto hovory jsou nahrávány. Zároveň v rámci toho telefonátu si tato naše pracovnice dokumentuje veškeré identifikační údaje," vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Na internetu je možné najít stránky, které vyřízení platných pracovních povolení nabízí. Podobné příspěvky je možné nalézt i s kontakty také na sociálních sítích.

Nikdo z vietnamské komunity o problémech s vízovou mafií veřejně mluvit nechce. Obávají se prý odplaty.

Česko-vietnamská společnost údajně na problémy s úplatky za vyřizování víz v minulosti českou diplomacii několikrát upozorňovala - Černínský palác s tím ale prý nic neudělal. Ministerstvo to odmítá s tím, že s Vietnamem opakovaně jednalo.

"To už trvá nějakou dobu. A nějakou dobu také o tom s vietnamskou stranou jednáme. A já opravdu myslím, že kromě těch zákonů to chce daleko aktivnější přístup vietnamské strany a ukázat, že stejně jako my, tak ani oni to nechtějí trpět," tvrdí bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Právě i kvůli nutnosti zaplatit statisíce za víza se pak zadlužení Vietnamci podle Česko-vietnamské společnosti mohou kvůli nutnosti splatit dluhy lehce stát kořistí evropských drogových kartelů.