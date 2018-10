Vláda chce další hasiče. Uspěje ale jen 1 z 10 uchazečů

Hasičů bude víc. Vláda ve středu schválila peníze na dalších 450 profesionálů, kteří by měli sbor posílit během 3 let. Přestože uchazečů o tuto práci je dost, náročnými náborovými testy projde jen málokdo.

Kariéra pro milovníky adrenalinu - tak by se dala popsat práce profesionálního hasiče. Budoucí hasič musí splňovat náročná kritéria. Musí projít fyzickými a zdravotními testy a psychotesty.

"Projde nám tak 1 z 10 uchazečů. Ti mladí hoši, kteří se k nám hlásí, nejsou úplně fyzicky zdatní," prozradila mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová.

Kromě toho by měl mít každý uchazeč maturitu a být české národnosti. "My máme v Praze spíše nedostatek strojníků - to znamená řidičů. Tam bychom potřebovali doplnit stavy," popsal, co trápí pražské hasiče jejich mluvčí Martin Kavka.

Práce profesionálního hasiče není jenom hašení, ale třeba také vyprošťování obětí dopravních nehod nebo zásahy při živelních katastrofách. I profese hasiče má svá negativa. A to ve formě nadměrného stresu, kterému jsou záchranáři denně vystaveni.

"Je to fyzicky i psychicky náročná práce. Pokud ti lidé tady slouží už nějakou delší dobu a jsou starší třeba přes 50 let, tak pak už v tom výjezdu mohou mít problém," řekl mluvčí pražských hasičů Kavka.

Plat je dán tabulkami. Jeho podstatnou součástí je množství příplatků za služby, pohotovosti a důležitou roli hraje i specializace a osobní ohodnocení.

"Záleží na odsloužených letech. Pokud vezmeme ten průměrný plat ze 7 tisíc hasičů, kteří jsou zařazeni v jednotkách, tak je to 36 tisíc korun hrubého," uvedla mluvčí Generálního ředitelství HZS ČR Zaoralová.

I přes dobré platové ohodnocení a celou škálu benefitů se Česko potýká s nedostatkem hasičů. V současnosti jich je pouhých 7 tisíc.

"Dnes vláda odsouhlasila můj návrh, že se příští rok navýší počet profesionálních hasičů o 150, a o další 300 do 2021," slíbil ministr vnitra Jan Hamáček.

Rozšířit by se měl také počet hasičských stanic, počítá se s modernizací komunikačních sítí a rozvojem bezpilotních systémů.