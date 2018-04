Vláda je v rukou Zemana, shodují se experti! Jaké má teď možnosti?

Ani půl roku po volbách nemá Česko vládu s důvěrou. ČSSD ukončila s hnutím ANO jednání poté, co se premiér v demisi Andrej Babiš odmítl vzdát ministerstva vnitra či financí. Další krok je teď na prezidentovi, shodují se odborníci.

Prezident Miloš Zeman už dvakrát vložil důvěru k sestavení vlády do rukou šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Současný premiér v demisi ale není po půl roce od voleb novému kabinetu o nic blíž. Naposledy ztroskotala jednání s ČSSD.

Podle politiků i politologů je teď na tahu prezident Miloš Zeman. Očekává se, že si v příštích dnech pozve Babiše "na kobereček". "Své stanovisko k aktuálnímu politickému dění pan prezident nejdříve sdělí panu premiérovi," uvedl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Kdy by se mohla schůzka uskutečnit, zatím Hrad ani hnutí ANO neoznámily. Politologové připouštějí různé varianty. Prezident by mohl do jednání zasáhnout a pokusit se strany přimět k dohodě. Zeman také může sestavením vlády pověřit někoho jiného. V úvahu připadají také předčasné volby.

Podle Lubomíra Kopečka by se Zeman měl pokusit přimět hnutí ANO a ČSSD k návratu k vyjednávání. Podle Josefa Mlejnka je otázkou, jak Zeman do jednání zasáhne. V úvahu podle něj přichází i varianta, že Zeman jmenuje na druhý pokus do čela vlády někoho jiného.

Toto východisko od rána skloňovali i představitelé opozice. Babiš podle nich není schopen vládu s důvěrou složit, nebo, v horším případě, to ani nemá v úmyslu. Prezident by měl pověřit sestavováním kabinetu jiného politika podle šéfa ODS Petra Fialy i předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska.