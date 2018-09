Vláda jedná v Košicích, řeší se další spolupráce i společná výročí

Společné zasedání členů české a slovenské vlády se v Košicích koná v budově historické radnice. Mluvit by se mělo zejména o tom, jakým způsobem by se měla oslavit důležitá společná výročí, letos totiž uplyne 100 let od vzniku Československa, 50 let od Pražského jara a slaví se také pětadvacáté výročí samostatnosti České a Slovenské republiky.

Probírat se ale budou i jiná témata a to například hospodářská spolupráce, společná agenda uvnitř Evropské unie nebo regionální kooperace v rámci zemí V4. Tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.

Po hromadném jednání obou kabinetů jsou na programu také separátní jednání, na kterých by se mohla řešit i spolupráce v některých dalších oblastech.

Na bilaterální jednání s členy slovenské vlády do Košic dorazili všichni ministři české vlády včetně premiéra, pouze ministerstvo zahraničí zastupuje náměstek Tomáš Petříček kvůli tomu, že dočasný šéf diplomacie Jan Hamáček se zasedání účastní jako ministr vnitra.

Tradice společných jednání členů české a slovenské vlády vznikla v roce 2012 a letos se koná už po šesté. Pokaždé ale zasedání probíhá v jiném českém nebo slovenském městě, v minulosti se členové obou vlád sešli třeba v Uherském Hradišti, Valticích nebo v Bratislavě.