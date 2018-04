Vláda na dosah? Poslanci ČSSD prozradili, co nabízí ANO

Předsednictvo ČSSD dnes projedná návrh hnutí ANO ke složení vlády. Už ve čtvrtek o něm diskutovali poslanci sociální demokrace, z nichž někteří naznačili, že ANO ustoupilo a nabídlo ministerstvo vnitra. Právě to byla podmínka ČSSD, aby šla do vlády trestně stíhaného premiéra.

Po pěti dnech mlčení a tajností se rozhodne. Sejde se předsednictvo sociální demokracie, které má rozhodnout, zda se strana vrátí k jednání o vládě. Ještě předtím seznámí předseda Jan Hamáček s nabídkou hnutí ANO grémium strany.

reklama

Už ve čtvrtek se sešel poslanecký klub ČSSD. Zasedání bylo neformální, Hamáček seznámil poslance s návrhem ANO. "Bylo to zajímavé jednání. Kolegové poslanci se dozvěděli rámec podmínek, které může otevřít předsednictvu sociální demokracie cestu k dalšímu vyjednávání," sdělil místopředseda Jiří Zimola.

Právě někteří zákonodárci si pak měli pustit pusu na špacír. "Vnitro nám dají," uvedl jeden z poslanců pro deník Právo. "To by mohlo zavřít pusu všem kritikům vstupu do koalice," citoval list dalšího člena klubu.

Sociální demokraté původně odmítali být členy vlády trestně stíhaného premiéra. Za to, že Andreje Babiše v čele kabinetu překousnou, požadovali právě ministerstvo vnitra. Resort chtěli proto, aby bylo zachováno nezávislé vyšetřování Babišových kauz.

Původní jednání o vládě ztroskotala na tom, že ANO nebylo ochotno se vnitra vzdát. ČSSD pak schůzky ukončila a ANO začalo vyjednávat o vládě s podporou KSČM a SPD. To ale odmítly špičky hnutí ANO a Babiš tak musel obnovit jednání se sociálními demokraty.

Ve čtvrtek dorazil také Hamáček na Hrad, kde s nabídkou ANO seznámil prezidenta Miloše Zemana. Ani na následné tiskové konferenci ale nechtěl návrh konkretizovat. Na možnost, že by ČSSD získala posty ministrů školství, obrany, zahraničí, kultury a zemědělství Hamáček řekl, že tyto resorty nesedí.