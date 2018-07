Vláda odmítla zrušení historických zákonů! Řešila i množírny

Poslanci ODS už jednou s návrhem zrušit zákony z počátku existence republiky neuspěli. Ministr dopravy Dan Ťok označil jejich snahu za předvolební tah. "Ty zákony se neruší, ono i když se do zákona napíše, že se zruší, tak ve sbírce zákonů budou i ty zrušené a ještě k tomu navíc jeden další. Mně to přijde, že je to taková trochu chytačka na voliče," řekl novinářům před schůzí kabinetu.

Podle vlády nenabízí návrh ODS potřebné koncepční řešení. V návrhu stanoviska také stojí, že zastaralé právní předpisy nepředstavují v jednotlivých případech tak naléhavý problém, protože vzhledem ke své zastaralosti již nemají právní účinky na aktuální právní vztahy a nevyplývají z nich žádné relevantní povinnosti. "Postupné předkládání více zrušovacích zákonů nepovažuje vláda za šťastné a přehlednosti právního řádu je to spíše na újmu," stojí v návrhu stanoviska vlády.

Poslanci ODS chtějí zrušit například zákon o propůjčování míst legionářům, zákon, jímž se zřizují lidové soudy cenové nebo zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů. Zrušit se má také zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v tzv. pevnostním obvodu města Hradec Králové nebo zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou návrh k projednání poslanci. Zatím není jasné, kdy se k jeho projednání dostanou.





Zpřísnění trestů za týrání zvířat vláda nepodpořila

Poslanecký návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat a zavedení postihů za takzvané množírny zvířat půjde do Sněmovny s neutrálním stanoviskem vlády. Novelu trestního zákoníku a trestního řádu předložilo ve Sněmovně 80 poslanců ze sedmi poslaneckých klubů. Závažnější přestupky by podle nich měl zákon kriminalizovat jako trestný čin.

Předlohu připravila TOP 09 a získala pro ni podpisy poslanců jiných stran. Podepsali ji například i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Brabec dnes před jednáním vlády řekl, že se pokusí přesvědčit kolegy pro pozitivní stanovisko. "Já to považuji jednoznačně za krok správným směrem," uvedl. I když situaci kolem množíren částečně vyřešila nedávná novela, stále podle něj platí, že je třeba "udělat pořádek". Ve Sněmovně kolem předpisu očekává velkou debatu, do které chce se svým resortem přispět.

Novela kromě zpřísnění postihů za týrání zavádí definici množíren a nový trest v podobě zákazu chovu zvířat. Kvůli nárůstu počtu množíren novela zahrnuje i postih pro právnické osoby.

Zákaz držení zvířat a chovu po dobu deseti let autoři novely navrhují pro provozovatele množíren a také pachatele trestných činů týrání zvířat. Za týrání většího množství zvířat může hrozit až osmileté vězení, za trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách, tedy v množírnách, budou rovněž hrozit až osmileté tresty. Současný zákon podle nich trestání za množírny neumožňuje, pokud to nenaplňuje znaky jiného trestného činu.

Vláda jednala i o změnách ve zdravotnictví a u voleb, více na další stránce