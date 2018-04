Vláda podpořila hromadné žaloby, odmítla plán na náhradní výživné

Vláda dnes na svém zasedání schválila věcný záměr zákona, který by umožňoval zavedení institutu hromadné žaloby. Naopak negativní stanovisko vyjádřili ministři k návrhům komunistů na zákon o referendu a zavedení náhradního výživného, a také k návrhu skupiny poslanců, který by umožňoval umístit do přípravné třídy i děti, které nemají odklad.

Ministři podpořili věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Na ministerstvu spravedlnosti teď je, aby vypracovalo konkrétní zákon.

"Jsem velice rád, že s ním vláda dnes vyslovila souhlas. Jde o vyřešení situace, kdy dochází k tzv. difúzním škodám. Když někoho připravíte o miliardu, tak vám to asi neprojde. Když 10 milionů obyvatel připravíte o 100 korun, tak vám to asi projde, přestože je to stejná škoda," řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podle něj jde o častou situaci, kterou ministerstvo a vláda vnímají jako selhávání práva. Pokud ministerstvem vypracovaný návrh podpoří poslanci, senátoři a následně podepíše i prezident, mohl by se někdo ve jménu celé skupiny domáhat náhrady škody.

Podle Pelikána bude návrh připraven nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Pelikán ale počítá s tím, že prosazení v parlamentu nebude jednoduché. "Je to program na toto volební období," dodal Pelikán.

Náhradní výživné vláda neschválila, slibují ale jiné řešení

Vláda projednávala také návrh komunistů na zavedení náhradního výživného. Poslanecká sněmovna jej bude projednávat s nesouhlasným stanoviskem vlády.

Vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec ale uvedl, že vláda situaci rodičů, kterým bývalý partner neplatí na děti, považuje za zásadní a je i součástí jednání o sestavení nové vlády.

Nárok na náhradní výživné by měl podle předlohy KSČM rodič v případě, že příjmy domácnosti by nedosahovaly 2,9násobek životního minima. Podmínkou pro výplatu by byl stav, kdy ani po rozhodnutí soudu nezačne druhý rodič dlužné výživné hradit, a to nejméně po dobu dvou měsíců. Částka náhradního výživného by odpovídala částce stanovené soudem, nejvýše by mohla dosáhnout 1,2násobku životního minima.

Brabec přislíbil vypracování nového a komplexního řešení pro rodiče, kterým bývalý partner výživné neplatí. Vláda by v tomto případě preferovala spíše princip zálohového výživného, které by zaplatil stát a pak jej po dlužníkovi vymáhal.

Další návrh referenda ministři také nepodpořili

Vláda odmítla i návrh komunistů na zavedení referenda. Komunisté v něm navrhovali, aby měli lidé i možnost hlasovat třeba o vystoupení z NATO či EU, konkrétních zákonech nebo o odvolání prezidenta. Ministři návrhu vyčetli třeba nízký počet podpisů potřebných k vyvolání referenda, podle komunistů by stačilo 100 tisíc.

Komunisté jsou v tomto volebním období třetí stranou, která návrh zavedení referenda předložila. Podobný návrh vyšel také z řad SPD a návrh s přísnějšími pravidly pro referendum poslali do sněmovny také sociální demokraté. Ten má podle Brabce nejblíže k získání dostatečné podpory.

Rozšíření přípravných tříd pro další děti neprošlo



Skupina poslanců z různých stran pak také navrhovala změnu pravidel pro přípravné třídy základních škol. Ty by mohly kromě dětí, které mají odklad, navštěvovat i ty, které jsou narozené od září do prosince kalendářního roku a mají tzv. odklad věkem. Vláda k návrhu také vyjádřila negativní stanovisko.

"Považujeme ty přípravné třídy za zaměřené na děti, které nejsou zralé k zahájení školní docházky. A ta novela zákona byla přijata teprve v roce 2016, takže ta doba je příliš krátká na to, aby se do systému zaváděla změna a vracel se do původního stavu," nesouhlasí Brabec.

Děti narozené od září do prosince s tzv. odkladem věkem mají nyní možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo předčasně nastoupit do první třídy základní školy. Podle předkladatelů není ani jedno řešení dobré. Navrhovali tedy, aby do přípravných tříd mohly chodit i děti, kterým to doporučí školské poradenské zařízení.