Vláda s návrhem na levnější jízdné nesouhlasí, rozhodnou poslanci

Už před pondělním jednáním kabinetu kritizovali návrh zákona vládní legislativci. Nesplňuje podle nich podmínky pro to, aby jízdné na vlaky a autobusy spadalo do desetiprocentní sazby. Protože by ale jízdenky byly v případě schválení novely vyňaty z patnáctiprocentní sazby, podléhaly by základní sazbě DPH 21 procent, napsali do předběžného záporného stanoviska kabinetu.

Nynější DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě. Přesun do nižší sazby by podle nich mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům více peněz na rozvoj veřejné dopravy. "Potenciálně mohou posloužit také pro navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě, jichž je v České republice nedostatek," napsali poslanci STAN v důvodové zprávě.

Předloha se netýká osobní dopravy lanovými a visutými dráhami ani vodní nebo letecké hromadné pravidelné dopravy.

Jednobarevný kabinet hnutí ANO zavádí slevu 75 procent na jízdném ve vlacích a autobusech pro seniory od 65 let a studenty do 26 let. Původně měli mít lidé možnost slevu využívat od 10. června. Po námitkách krajů ohledně příliš krátkého času pro nastavení slevového systému v dopravních prostředcích se termín posunul na 1. září.