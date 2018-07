Česko pošle 25 milionů na řešení migrační krize! Schválila to vláda

Finanční dar Bosně a Hercegovině, který vláda v úterý schválila, je dalším konkrétním příspěvkem České republiky na pomoc s řešením migrační krize. Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny peníze využije především na nákup termokamer, dalekohledů, dronů nebo například detektorů srdečního tepu, které pomohou k monitorování hranic.

I včetně těchto 25 milionů už poskytla Česká republika v rámci programu Pomoc na místě 100 milionů korun na pomoc zemím postiženým migrační krizí. "Jedná se de facto o pomoc v rámci solidarity se zeměmi, které jsou postiženy migrací. My jsme jim poskytovali dary už v minulosti, celkově dary balkánským zemím doposud činí více než 152 milionů korun," podotkl předseda vlády Andrej Babiš.



Podle informací Mezinárodní organizace pro migraci přišlo od začátku tohoto roku do 21. června do Bosny a Hercegoviny přes sedm tisíc migrantů, z nichž necelá třetina na území zůstala. Každý týden přichází dalších 400 až 600 migrantů, a to především přes hranice se Srbskem.

"Je zřejmé, že skrze Bosnu a Hercegovinu nyní vede nová migrační trasa směrem do Evropské unie. Dlouhodobou prioritou Ministerstva vnitra je udržet západobalkánskou trasu uzavřenou," upřesnil ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že proto se rozhodli dar poskytnout.



Vláda řešila také nabídku české pomoci při likvidaci velkých požárů ve Švédsku a Řecku. "Do Švédska jsme nabídli konkrétně náš vrtulník, ale odpověď zatím nemáme. Co se týče Řecka, bylo nám řečeno, že Řecko v tuto chvíli v rámci systému výměny informací mezi krizovými systémy CECIS žádnou pomoc od nás nepotřebuje," konstatoval Babiš.