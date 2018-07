Vláda slíbila příliš peněz a nemusí na to mít, varují ekonomové

Více peněz na platy učitelům, zdravotním sestrám, policistům i hasičům. To je jedna z priorit nové vlády, která získala před více než týdnem důvěru poslanců. Vyšší platy slibuje řada rezortů. Podle některých ekonomů je ale otázka, jestli na to stát bude mít.

Tohle je finální program druhé vlády Andreje Babiše. Celkem má 44 stran a my jsme se do něj podívali trochu detailněji, konkrétně na to, co slibuje třeba z hlediska platů. První je na řadě ministerstvo školství.

"Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017," stojí v programovém prohlášení vlády.

"Můžu potvrdit, že skutečně cílíme na tu hodnotu 45 tisíc v roce 2021. Já jsem přesvědčen, že se to podaří," reagoval ministr školství Robert Plaga. Skeptičtí jsou kromě učitelů také někteří ekonomové. Podle nich vláda slibuje příliš a stát na to nemá.

"To si nemyslím, že je realizovatelné také z toho důvodu, že jakmile začneme přidávat učitelům, tak se ozvou další profesní skupiny a vůči nim oni se budou cítit oprávněně znevýhodněni a budou žádat také vyšší platy," myslí si ekonom Lukáš Kovanda.

Kritizuje i to, že programové prohlášení vlády prý nepočítá se zpomalením růstu ekonomiky. "Měli by tuto chvíli, kdy zatím jsou léta prosperity, hospodařit vyrovnaně. To bohužel politici nečiní a nečinili to ani ti minulí, Kalousek a spol., a nečiní to opět, takže se opakuje to, co tady už jednou bylo," doplnil Kovanda.

Ministerstvo školství je ale plné optimismu. "Už do prvního kola rozpočtového vyjednávání se podařilo zařadit navýšení platů o 15 %, tedy 10 % z tarifní části a 5 % z té nadtarifní části platů pedagogů," vysvětlil Plaga. Jeho letním úkolem je prý přesvědčit ministryni financí o přidání nepedagogickým pracovníkům.

Dalším je ministerstvo zdravotnictví. "Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví," stojí v programovém prohlášení vlády. "Sestry se toho dočkají od ledna příštího roku, u zdravotních sester ty platy rostly pomaleji v těch posledních letech než u lékařů a máme díky tomu bohužel, si myslím, ten nedostatek personálu," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dnes sestřičky za směnnost dostávají příplatek zhruba dva tisíce, ten by se teď měl zvednout na sedm tisíc. "To už jsme právě v té spirále, jakmile přidáme jedné skupině profesní, tak musíme přidávat další. Buď se učitelům přidá méně, než to co vláda slibuje a zbude na sestřičky, nebo se učitelům přidá to, co vláda slibuje, ale nebude na sestřičky. Takže je to otázka priorit," reagoval Kovanda.

I na ministerstvu financí se chystá utrácení. "Finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a Integrovaného záchranného systému. Finančně podpoříme jednotky sborů dobrovolných hasičů a radikálně zkvalitníme jejich vybavení," zveřejnila vláda v prohlášení.

Také ministr vnitra Jan Hamáček, který je momentálně na dovolené, chce policistům a hasičům přilepšit. Ministerstvo prý k tomu chystá tiskovou konferenci. "Já jsem byl nadšený, když jsem si to přečetl, hlavně kvůli klukům z vesnic, protože tam ta technika v mnohých případech je zastaralá, obce mají málo finančních prostředků na jejich obnovu," reagoval dotázaný dobrovolný hasič Filip Dvořák.