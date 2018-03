Vládní šaráda a klam: Rodiče zavražděného páru promluvili

Jozef Kuciak přiznal, že ho policejní prezident naštval už v začátcích vyšetřování kvůli drogové stopě, píše portál TVNoviny.sk.

reklama

"Nahněvalo to asi každého normálního člověka, který Janka znal. On neměl s drogami nic společného a ani o nich nepsal. Vždy se věnoval hospodářské kriminalitě. Podle mě to bylo jasné odvádění pozornosti od toho, co se vlastně děje," zaznělo v mimořádné relaci TV Markiza.

Otec zavražděného novináře uznává, že je třeba věnovat se všem stopám, přesto policejní postup nechápe. "Jak to mohli považovat za možnou stopu, když už museli vědět, že smrt nastala ve středu a za stopu považovali něco, co se stalo v pátek," dodal Kuciak.

Problém vidí otec zavražděného novináře v tom, že stačí jediné slovo a hned vznikají různé konspirační teorie, které se šíří na sociálních sítích. Upozornil například také na vyjádření Roberta Fica. "Ještě když si dovolí i pan premiér vypustit takovou hlášku, že za vším je pan Soros, tak to už je podle mě úplně ubohé," doplnil otec.

Ve vyšetřování už otec nemá důvěru, zlepšení by mohlo přinést vyšetřování mezinárodního týmu. I tak ale trvá na odstoupení policejního prezidenta Tibora Gašpara. S tím souhlasí i matka zavražděné Martiny.

Ani ona není spokojená s vyšetřováním a tvrdí, že je zmanipulované a označuje ho za frašku. "Podle mě není kompetentní a jako profesionál selhal. Možná, že je dobrý manažer, ale určitě není dobrý policista s dobrým srdcem a čistým svědomím," uveřejnila Zlatica Kušnírová.

Paní Kušnírová poděkovala celému národu za to, že je v tom lidé nenechali a bojují společně s nimi. "Já tomu nedám pokoj, doku se nekouknu vrahům a objednavatelům do očí. Ať si o mě myslí každý, co chce, i na sociálních sítích, oni to nezažili," reagovala maminka zavražděné.

Důvěra ve vyšetřování už se ale rodičům nejspíš nevrátí. "Rád bych věřil, ale po poslední šarádě s takzvanou výměnou vlády, už teď nevěřím ničemu. Vždy jsem čekal, že se najde alespoň pár čestných lidí, ale jak to vidím, politika už není o ničem jiném, než je honba za koryty a zisky. Mají to i ve slibu, že tu jsou na to, aby sloužili národu a lidem této krajiny, ale podle mě slouží jen sami sobě a možná pár vlastním rodinným příslušníkům," uzavřel Jozef Kuciak.

"Já tomu také moc nevěřím, ale doufám, že alespoň maličko nám přiblížila podrobnosti, jak to bylo a že najdou vraha. Myslím si však, že je tam jen malá naděje. Ale vždy věřím, že spravedlnost, za kterou Janko a Martina položili životy a prolili krev, se najde. Každý čestný člověk by měl v tomto jméně pokračovat, abychom měli náplast na naše rány a aby ostatní nemuseli prožívat to, co prožíváme my. Každého bych chtěla touto cestou vyzvat, ať stojí při nás a jakýmkoliv způsobem nám pomohli a odhalil vrahy a jejich nájemce, dokončila v relaci Zlatica Kušnírová.