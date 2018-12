Vlak s pokladem nacistů může být i v Česku. Pátrání pokračuje

Světová média před dvěma lety bedlivě sledovala pětašedesátý kilometr železniční trati. Místo, do kterého se zakously bagry, mělo skutečně tvar tunelu, do kterého by se vešel celý vlak. Kdyby tu byl, byl by to senzační objev tisíciletí.

V okolí jsou kilometry chodeb, které vybudovaly nacisté. Hledači hrdě prohlašovali, že jsou konečně na správném místě. "Je tam nasypaná hornina. Je navezená," uvedl geolog Adam Sienkiewicz. Jenže pátrání v srpnu 2016 skončilo fiaskem. "Vyznačili jsme tři nebo čtyři místa pro sondy," dodal Sienkiewicz.

Aktuálně je místo opuštěné a jámy jsou zasypané. Zlato, dokumenty nebo dokonce ztracená jantarová komnata - to všechno měla stometrová souprava vagónů vést. Hledači pokladu to ale nevzdali a teď kopou na dohled místního zámku.

Místo je zabezpečené, hlídají ho kamery. Půda je měkká, spodní voda je nízko, takže se kopáči dostali do jedenáctimetrové hloubky. Tvrdí, že by se mohlo jednat o větrací šachtu utajeného tunelu.

Nacisté měli vlak ukrýt před Rudou armádou. Historikové tvrdí, že pokud tam vlak je, je pravděpodobně zaminovaný. Zlatá horečka v Polsku nepolevila. Zatím je ale jediný zlatý vlak ve vitríně valbřišského zámku.

Po nacistickém vlaku pátrají hledači nepřetržitě od sedmdesátých let. Někteří odborníci tvrdí, že není v Polsku, ale může být dokonce na území České republiky.