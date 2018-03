Vlak zdemoloval auto. Za volantem byl mladík (17). Řidičák už měl

"V úterý večer došlo na železničním přejezdu mezi Troubskem a Ostopovicemi k závažné dopravní nehodě. Sedmnáctiletý řidič dvoumístného vozidla vjel na přejezd v době, kdy to není dovoleno. Došlo ke srážce s projíždějícím osobním vlakem," popsal mluvčí policie Bohumil Malášek.

"Ve zdemolovaném vozidle, které řídil mladík s platným oprávněním, byl těžce zraněn i o rok mladší spolujezdec," dodal Malášek. Řídit auta lze v Česku už od 15 let – pouze taková, která mají maximálně 350 kg. Od 17 let je možné řídit auto do hmotnosti 550 kg. Výkon vozu však nesmí převýšit 15 kW.



Mladíci nyní bojují v nemocnici o život. Do lékařské péče byli převezeni ve vážném stavu. Stav spolujezdce je vážnější. Řidiče se ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně podařilo stabilizovat. V průběhu vyšetřování nehody byla doprava na železniční trati vyloučena. Policisté příčiny havárie dále vyšetřují.