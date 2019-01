Vlakem jezdí čím dál více lidí. Můžou za to hlavně státní slevy

České dráhy loni převezly celkem 179,2 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o 4,5 milionu. Jde o nejvyšší počet pasažérů ve vlacích státního dopravce za posledních deset let. Dráhy to dnes oznámily v tiskové zprávě.

K navýšení počtu cestujících pomohly mimo jiné i státní slevy. Kvůli zvýšeným tržbám z jízdného dopravce očekává za rok 2018 ziskové hospodaření, konkrétní čísla však firma představí až v dubnu. Předloni společnost hospodařila se ziskem 984 milionů korun.

Vlaky státního dopravce loni najezdily i více kilometrů. Hodnota 8,22 miliardy osobokilometrů je nejvíce od roku 2003, kdy se dráhy transformovaly na akciovou společnost. Nejvíce se loni na růstu podílely dálkové vlaky, včetně komerčních spojů.

Ke zvyšování počtu pasažérů přispěly podle společnosti řada faktorů. Vedle zlepšování služeb a nasazování nových vlaků to byly i nové slevy. "Zavedení státních slev pro žáky, studenty a seniory od září loňského roku tento trend ještě podpořilo a dodalo mu vyšší dynamiku. Některou ze státních slev dnes využívá asi 40 procent našich zákazníků," uvedl šéf společnosti Miroslav Kupec.

Počet cestujících ve vlacích Českých drah roste trvale od roku 2010. Nejvíce se to podle podniku odráží v příměstské dopravě velkých aglomerací a v dálkové dopravě. "Moderní příměstské bezbariérové vlaky, hlavně v Praze, představují zajímavou alternativu k pomalé jízdě auty v kolonách. Cesta ze stanic za hranicí hlavního města do centra Prahy trvá vlakem 20 až 30 minut, což je autem nedosažitelné, uvedl člen představenstva společnosti Michal Štěpán.

Kvůli růstu počtu cestujících dopravce loni na podzim posílil řadu dálkových spojů, například Slovácké, Jižní a Západní expresy, vlaky mezi Prahou a Ostravou nebo rychlíky z Prahy do Hradce Králové a z Brna do Jihlavy. Do dálkových vlaků tak dráhy přidaly pravidelně několik desítek vozů navíc.

Kupec rovněž uvedl, že dopravce chce v následujících letech dále modernizovat svůj vozový park. Pro dálkovou dopravu loni si dráhy objednaly 50 nových vozů a v současnosti soutěží desítky dalších vozidel pro regionální i dálkovou dopravu. V příštích pěti letech chce dopravce do vozového parku investovat přes 40 miliard korun.

Navýšení počtu cestujících v minulých dnech ohlásil i konkurenční RegioJet. Jeho dálkové vlaky loni přepravily 5,9 milionu cestujících, což je meziroční růst o 1,2 milionu. Důvodem je z velké části zásadní zvýšení počtu spojů, které spojují Prahu s Brnem, Bratislavou a Vídní. Podle předběžných výsledků společnost Radima Jančury loni vykázala zisk 100 milionů korun, což je nejlepší výsledek od roku 2011, kdy vstoupila na železnici.

České dráhy v prvním pololetí loňského roku hospodařily se ziskem 262 milionů korun, meziročně o 275 milionů Kč nižším. Vliv mělo podle společnosti krátkodobé oslabení koruny vůči euru a vyšší náklady na provoz.