Vlaku se u Olomouce otevřely za jízdy dveře! Dráhy hledají příčinu!

Krátce po půl osmé vyjel vlak z Olomouce. To, že jsou dveře jednoho vagónu otevřené, zjistila vlakvedoucí současně se strojvedoucím tři minuty po odjezdu z nádraží. Soupravu proto okamžitě zastavili a dveře zamkli klíčem.

Celý vlak pak putoval do depa, kde technici zjišťovali, co se přesně stalo. "My si stáhneme data z té dané jednotky a budeme zkoumat, k čemu přesně došlo, co může za to otevření těch dveří," vysvětluje mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Tento typ vlaku totiž prošel modernizací. Dostal nové dveře a elektronické zabezpečovací prvky.





Duchapřítomnost strojvedoucího a signalizace tak dnes možná zabránili tragédii, jaká se stala také nedaleko Olomouce předloni. Z vlaku jedoucího do Prahy vypadla dvouletá holčička.

Dveře byly zřejmě špatně zavřené už když souprava odjížděla ze stanice. Pád z vlaku, který jel víc než stokilometrovou rychlostí, neměla dívka šanci přežít. Případ soud ale zatím neuzavřel.