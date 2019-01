Vlčí hlad je zrádný kuchař: 5 triků, jak mu nepodlehnout

Jistě znáte rčení, že hlad je nejlepší kuchař. Pokud právě máte dietní období, tak to pro vás rozhodně neplatí, jelikož hladoví jste schopni uvařit a sníst de facto cokoli. Když vám kručí v žaludku, klidně si dáte smažák a potřete ho tatarkou. V hloubi duše ale víte, že se to nesmí stát. Jak tomu zamezit?

1. Vsaďte na citron

Vitamin C nám nejen posiluje imunitu, ale zamezí i chuti k jídlu. Pokud přijdete domu po večírku a máte touhu sníst všechno, na co přijdete, dejte si sklenici vody s pár kapkami citronu a uvidíte, že vás hlad přejde. Stejně působí čerstvá máta, kterou si vylouhujete v lahvi. Spolu s kostkami ledu si ji dejte do lednice. Příjemně vás osvěží i po ránu.







2. Odreagujte se

Myslíte často na jídlo? Příčina může být jednoduchá. Možná se prostě jen nudíte. Zkuste se odreagovat tak, že půjdete na procházku nebo se budete koukat na televizi. Procházka je samozřejmě lepší, jelikož se vám prokrví mozek a budete se celkově cítit lépe, než když zalehnete na gauč k filmu. I ten ale odvede vaši pozornost dobře.



3. Stravujte se pravidelně

Základem všech diet je pravidelná strava. Pak vás hlad nepřepadne. Jíst byste měli ideálně pětkrát denně, z toho nejvydatnější jídlo by měla tvořit snídaně. Měla by být tvořena z bílkovin, sacharidů a vlákniny. Bílkoviny naleznete ve vejcích nebo v sýru, sacharidy zase v ovoci, vlákninu pak v mandlích, jablkách nebo v čočce. Po královské snídani vás hlad jen tak nepřepadne. Rybu byste měli jíst k obědu až dvakrát týdne a večeře by měla být lehká.







4. Spěte dostatek hodin

Ač se vám to může zdát bláznivé, vliv na hlad může mít i nedostatek spánku. Ideálně byste měli spát 6 – 8 hodin. Věřte, že do práce budete chodit svěží a chuť k jídlu nebude tak nesnesitelná. Pokud je tělo unavené, musí si dodat energii jinak než spánkem, který mu nedopřáváte, a tak si řekne, že má hlad. A právě proto je důležité spát. Zalehnout je ideální před půlnocí.



5. Dopřejte si hořkou čokoládu

Odborníci přišli s tvrzením, že chuť na sladké a vůbec hlad zahání kousek hořké čokolády. Dokonce ji nemusíte ani pozřít, ale stačí si k ní přivonět. Z vůně ale radost mít nebudete, takže si kostičku nebo řádku navečer klidně dejte. Při vyvážené stravě neztloustnete, když si občas dáte něco malého a sladkého. Můžete konec konců uzavřít dohodu sama se sebou, s tím že se čokoládou budete odměňovat v případě úspěchu.