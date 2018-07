Vlna veder pokračuje! O víkendu se ochladí jen při bouřkách

Vlna veder by měla podle meteorologů vydržet minimálně do příštího víkendu. Teploty se budou v následujících dnech pohybovat od 27 do 33 °C. Zatímco noci budou jasné až polojasné, přes den by mělo být oblačno až skoro zataženo.

"Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole,“ popisují meteorologové. Právě ta bude doprovázena přílivem teplého vzduchu od východu. Místy může přinést také přeháňky nebo bouřky, ani ty ale nezmírní sucho, které Česko sužuje.

Čtvrtek

Dnes bude jasno až polojasno při zvětšené oblačnosti ojediněle, přes den v jihovýchodní polovině území místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, v severozápadní polovině Čech místy až 33 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Pátek

Pátek bude jasný až polojasný, při zvětšené oblačnosti ojediněle, během dne místy přeháňky nebo bouřky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, v severozápadní části Čech až 33 °C. Slabý, během dne mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Sobota

V sobotu bude skoro jasno až polojasno, během dne až oblačno a zpočátku ojediněle, postupně místy přeháňky nebo bouřky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C, místy až 33 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr 1 až 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.



Neděle

V závěru týdne bude polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle, během dne místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.





