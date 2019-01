Voda na sídlišti intenzivně páchne, lidé se s ní odmítají i mýt!

Subdodavatel vody pro sídliště, společnost Termo Děčín, zjišťuje, co se stalo. Podle Severočeských vodovodů a kanalizací, od kterých vodu odebírá, je prý absolutně nezávadná.

Celý pátek tu byli lidé bez vody. A to, co začalo téct v sobotu odpoledne, mělo do pitné daleko. Na extrémně zapáchající vodu si stěžují obyvatelé sídliště v ulici Dvořákova v Děčíně.

"Strašně je cítit chlorem a nedá se ani pít. Koupila jsem si vodu balenou, protože nejde si z toho ani čaj uvařit," stěžuje si Jana Lachoutová. Jiný z místních vodu přirovnal k té bazénové, jen s pětkrát silnějším odérem.

Nejvíc starostí s tím mají rodiny s malými dětmi. Jejich citlivou kůži nechtějí neznámé chemii z kohoutků vystavovat. A když si stěžovali a nikdo jim nedal odpověď, pozeptali se sousedů.

Termo Děčín vodu odebírá od Severočeských vodovodů a kanalizací. Ty chybnou úpravu vody odmítly. "Pitná voda je dle požadované legislativy, to znamená bez zápachu, bez jakýchkoli změn a jedná se o pitnou vodu," prohlásila mluvčí společnosti Iveta Kardiánová.

Podle obyvatel už hygienici odebrali z některých míst vzorky vody. Co v ní je, proč tak silně zapáchá a kdy bude použitelná, by mělo být jasné po víkendu.