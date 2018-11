Voda od ledna zdraží. Lidé si připlatí napříč republikou!

Od příštího roku zdraží většině domácností voda, a to v průměru o pět procent. Navýšení cen vodného a stočného už oznámili například Moravskoslezský kraj, Plzeň nebo hlavní město Praha. Vodárenské společnosti to zdůvodňují růstem platů a zdražováním elektřiny.

Zatím nejvyšší oznámený nárůst čeká na obyvatele Moravskoslezského kraje. "Od nového roku bude 45 korun za kubík vodného a 40 korun stočného. Dohromady půjde o 85 korun a meziročně to představuje zvýšení o 4 koruny za kubík. Je to necelých pět procent," říká mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.

Zdražování už je ale jisté i v Plzni. Za kubik si zde lidé připlatí dvě koruny - cena vodného a stočného tedy vzroste z dnešních 86 na 88 korun za kubík. Čtyřčlenná rodina tak bude muset vytáhnout z peněženek asi o 300 korun ročně víc.

V Praze stoupá cena vodného a stočného každoročně o inflaci. Ani letos tomu nebude jinak. "Pražané za 1000 litrů vody zaplatí 89 korun 66 haléřů a to včetně DPH," informuje mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

O kolik se po novém roce zvýší ceny za vodu i v ostatních krajích, by měly jednotlivé vodárenské společnosti zveřejnit v příštím týdnu. Podle ekonomů je zdražování vody nevyhnutelné.

"Těžko můžeme chtít, aby vodohospodáři nezdražovali vůbec, to by si museli sahat do svých zisků a snižovat mzdy. Takže minimálně dvouprocentní nárůst je třeba očekávat," varuje ekonom Lukáš Kovanda.

Vodohospodářské společnosti musejí navíc postupně modernizovat distribuční síť a ani to není levné.