Voda zdraží! Moc šetříte, nemáme na údržbu, vzkazují vodárny

Další zdražení pro domácnosti. Po zvýšení cen za elektřinu to vypadá, že si v dohledné době připlatíme i za pitnou vodu. V Evropě sice patříme, co se týče vody, mezi největší šetřílky - od sametové revoluce spadla její spotřeba o polovinu - její cena se ale pořád zvyšuje. Je to prý kvůli rostoucím fixním nákladům, například za údržbu vodovodních sítí.