"Vojáci mířili i na děti! Tátu zrada zabila," vzpomínají lidé na rok 68

Češi i Slováci si připomínají události 21. srpna 1968. V noci na úterý uběhlo 50 let od chvíle, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy. Na začátek okupace zavzpomínali kromě politiků také diváci TV Nova.

Válka, tanky, pláč rodičů a vojáci se samopaly. To jsou slova, která se nejčastěji ve vzpomínkách "obyčejných lidí" objevovala. Sdíleli je i na popud moderátorů Snídaně s Novou. Okupace překvapila asi všechny občany a nebylo jasné, co se bude dít dál.

A zatímco československá armáda měla rozkaz vpustit vojska do země, část veřejnosti se jim postavila. A zaplatila za to krutou daň - do konce roku zemřelo při střetech s okupanty 108 lidí, další stovky v následujících letech. Jde přitom jen o odhady.

Na osudový den vzpomínala i Dagmar, které bylo v té době 19 let a z vesničky Nesovice dojížděla do práce v Brně. "Přímo před domem byly tanky, které mířily do oken! Maminka mě nechtěla pustit, na nádraží bylo ticho, přijel neosvětlený vlak. Kolem letiště opět děla a tanky. V práci jsme poslouchali rádio a brečeli," popsala.

Hanka zase vyzdvihla odvahu svého otce, který do ulic vyšel s fotoaparátem. "Vyprávěl mi, jak na něj mířil puškou sovětský voják a chtěl mu foťák zničit. Nakonec jen vytáhl film a táta si tam samozřejmě hned založil nový. Doma jsme potom měli jak fotky, tak noviny, ale bylo to velké tajemství," uvedla.

Podobně statečných lidí byly v tehdejším Československu stovky. Díky nim se také podařilo dostat skutečné záběry do zahraničních médií a Sovětský svaz, potažmo komunisté nedokázali události ututlat, jak měli podle historiků v plánu.

Zdaleka ne všichni členové KSČ či příznivci komunismu ale okupaci schvalovali, spíše naopak. Připomněla to svou vzpomínkou i Daniela. "Můj tatínek byl voják z povolání, slušný komunista. Za necelý měsíc v září 1968 zemřel na infarkt, protože neunesl tu zradu," tvrdí Daniela, které bylo tehdy 12 let.

Mnoho diváků TV Nova připomínalo také shánění zásob potravin, kterých byl nedostatek. "Dodnes vidím zoufalou babičku, která plakala, že bude válka. Snažila se sehnat nějakou mouku, cukr, ale obchody byly vybíleny. Válku zažila a uvědomovala si její hrůzy," zdůraznila zase Ludmila.

Vojska Sovětského svazu zůstala v Československu více než dvacet let. Poslední okupační voják zemi opustil v roce 1991. 50leté výročí události připomene v tomto týdnu řada akcí, jsou mezi nimi koncerty, výstavy, vzpomínková shromáždění i bohoslužby.